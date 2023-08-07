Тюменский бизнес расширит сотрудничество с компаниями из Вьетнама
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Об этом сообщает URA.RU.
«Мы приглашаем бизнес на серию выставок во Вьетнаме, это своего рода восстановление прежних связей. У нас было хорошо налаженное сотрудничество с этой страной, но в основном на уровне участия в различных выставках и форумах. С началом пандемии сотрудничество приостановили», — сказала Горнова.
Она отметила, что полноценное партнёрство с вьетнамскими компаниями до пандемии носило скорее единичный характер.
Ранее сообщалось, что за май 2023 года из Удмуртии в Китай экспортировано 107,29 т рапсового масла.