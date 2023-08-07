Тюменский бизнес расширит сотрудничество с компаниями из Вьетнама

Тюменский бизнес планирует расширить сотрудничество с вьетнамскими компаниями, заявила ведущий специалист центра внешнеэкономической деятельности областной Торгово-промышленной палаты Анжелика Горнова.

Об этом сообщает URA.RU.

«Мы приглашаем бизнес на серию выставок во Вьетнаме, это своего рода восстановление прежних связей. У нас было хорошо налаженное сотрудничество с этой страной, но в основном на уровне участия в различных выставках и форумах. С началом пандемии сотрудничество приостановили», — сказала Горнова.

Она отметила, что полноценное партнёрство с вьетнамскими компаниями до пандемии носило скорее единичный характер.

Ранее сообщалось, что за май 2023 года из Удмуртии в Китай экспортировано 107,29 т рапсового масла.