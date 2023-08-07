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Специалист Ревич посоветовал защищать себя от ультрафиолета в жару

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Заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич заявил, что для защиты от ультрафиолета нужно носить головные уборы, рубашки с длинными рукавами, длинные брюки и юбки.
Специалист Ревич посоветовал защищать себя от ультрафиолета в жару
  • Gettyimages.ru

«Одежда должна быть белого цвета, чтобы отталкивать солнечные лучи. Грубо говоря, нужно начать вести образ жизни австралийца. В Австралии жители уже приспособились к жизни в условиях высокого УФ-индекса, там это серьёзная проблема», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».

УФ-индекс можно узнать в прогнозе погоды. На многих профильных сайтах указывают ожидаемый показатель на день.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

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