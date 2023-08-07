Психолог Ивкова рассказала, почему некоторые россияне предпочитают «консультации» у знакомых

Психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова рассказала, почему некоторые россияне обращаются за советами к знакомым и родственникам, а не к специалистам.

«Из преимуществ: ощущение поддержки, сопричастности, можно получить совет и переложить ответственность. Также можно просто высказаться, вас выслушают, а дальше можно ничего не менять», — заявила она в беседе с Life.ru, говоря о «консультациях» у знакомых.

Вместе с тем, отметила эксперт, близкие люди могут не обладать необходимой эмпатией или состраданием, поэтому делают ещё больнее из благих побуждений.

«На консультации с психологом совсем другая атмосфера, да и смысл встреч иной. Профессиональный психолог создаст все необходимые условия для вашего роста, даст столько поддержки, сколько вам необходимо, однозначно выслушает», — пояснила Ивкова.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.