С начала 2023 года в Москве объём производства мясной продукции вырос в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт мэра столицы.

На данный момент в Москве действуют 24 предприятия по переработке мяса, количество сотрудников которых составляет 14 тыс. человек.

Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что за первые пять месяцев 2023 года столичные предприятия произвели 114,5 тыс. т колбасных изделий.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что оборот столичных производителей пищевых продуктов за пять месяцев 2023 года достиг 243,1 млрд рублей. Это на 12,6% больше показателей аналогичного периода прошлого года.