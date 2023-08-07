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Ещё в 51 медучреждении Подмосковья проведут капремонт в этом году

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В программу капитального ремонта объектов здравоохранения в Московской области дополнительно включили ещё 51 учреждение. Ремонт в них проведут в текущем году.
Ещё в 51 медучреждении Подмосковья проведут капремонт в этом году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Около 700 млн рублей выделено на ремонт региональных стационаров, поликлиник, амбулаторий и других объектов, уточнила первый заместитель председателя правительства области Светлана Стригункова.

«Комплексная программа ремонта позволяет не просто выполнить внутреннюю отделку. Особое внимание уделяется организации процессов, чтобы пациент чувствовал себя комфортно от входа на территорию учреждения и до окончания лечения», — подчеркнула она.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

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