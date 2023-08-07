С начала года в Подмосковье более 72 тысяч жителей получили экстренную соцпомощь

С начала года в Московской области более 72 тыс. жителей получили экстренную социальную помощь.

Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что в трудной и кризисной ситуациях помощь получили более 30 тыс. жителей, государственную социальную помощь — 41 тыс., а также экстренную помощь по соцконтракту — порядка тысячи человек.

Так, например, жителю Подмосковья, потерявшему жилое помещение, полагается до 50 тыс. рублей, одиноко проживающему гражданину в трудной ситуации — до 10 тыс. рублей, а семье — до 7 тыс. рублей на человека.

Ранее сообщалось, что с многодетными семьями Астраханской области заключили свыше 320 социальных контрактов.