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В Минздраве России заявили, что никаких дополнительных ограничений на УЗИ не будет

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В Минздраве России рассказали, что никаких дополнительных ограничений и требований на проведение ультразвукового исследования вводить не планируется.
В Минздраве России заявили, что никаких дополнительных ограничений на УЗИ не будет
  • Gettyimages.ru
  • © Reza Estakhrian

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Никаких дополнительных ограничений и требований за более чем 2,5 года действия правил не вводилось, как не будет их и с вынесением решения Верховным судом», — уточняется в сообщении.

Ранее Верховный суд России признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача. Суд рассмотрел иск женщины, которой в частной клинике отказались делать УЗИ без предварительной консультации с их медиком.

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