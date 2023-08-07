Бастрыкин взял на контроль дело о смерти ребёнка из-за неустановленного диагноза в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин разберётся в обстоятельствах дела о смерти шестилетнего мальчика в одной из больниц Екатеринбурга, где ему на протяжении полугода не могли поставить диагноз.

Об этом информирует tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу СК России.

Шестилетнему Денису из посёлка Арти врачи не могли в течение полугода поставить точный диагноз. Сообщается, что у ребёнка был выявлен ряд заболеваний, однако лечение ему не помогло. 23 июня 2023 года он скончался в больнице Екатеринбурга.

Его родители до сих пор не знают причину смерти.

Дело взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту гибели мальчика в детском оздоровительном лагере имени Лаптева в Челябинской области.