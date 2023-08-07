Бастрыкин взял на контроль дело о смерти ребёнка из-за неустановленного диагноза в Екатеринбурге
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Об этом информирует tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу СК России.
Шестилетнему Денису из посёлка Арти врачи не могли в течение полугода поставить точный диагноз. Сообщается, что у ребёнка был выявлен ряд заболеваний, однако лечение ему не помогло. 23 июня 2023 года он скончался в больнице Екатеринбурга.
Его родители до сих пор не знают причину смерти.
Дело взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту гибели мальчика в детском оздоровительном лагере имени Лаптева в Челябинской области.