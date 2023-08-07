Ефимов: столичный инвестпортал посетили более 1,7 млн раз с начала года
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Об этом информирует НСН.
На портале доступно около 30 онлайн-сервисов, в числе наиболее востребованных — те, что позволяют получать налоговые льготы и субсидии.
По словам Ефимова, ресурс регулярно пополняется актуальной информацией о реализуемых инвестпроектах.
Также инвестпортал постоянно дорабатывается с учётом пожеланий представителей бизнеса, отметил вице-мэр.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на поддержку промышленных предприятий выделят 53 млн рублей, из них 25 млн пойдут на участие в выставках и ярмарках.