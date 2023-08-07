Ефимов: столичный инвестпортал посетили более 1,7 млн раз с начала года

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичный инвестиционный портал посетили более 1,7 млн раз с начала 2023 года, а за девять лет его существования — 20 млн раз.

Об этом информирует НСН.

На портале доступно около 30 онлайн-сервисов, в числе наиболее востребованных — те, что позволяют получать налоговые льготы и субсидии.

По словам Ефимова, ресурс регулярно пополняется актуальной информацией о реализуемых инвестпроектах.

Также инвестпортал постоянно дорабатывается с учётом пожеланий представителей бизнеса, отметил вице-мэр.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на поддержку промышленных предприятий выделят 53 млн рублей, из них 25 млн пойдут на участие в выставках и ярмарках.