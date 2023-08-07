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Губернатор Воробьёв заявил о важности обеспечения безопасности мест отдыха в регионе

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на еженедельном совещании с зампредами заявил о важности обеспечения безопасности мест отдыха в регионе.
Губернатор Воробьёв заявил о важности обеспечения безопасности мест отдыха в регионе
  • Gettyimages.ru
  • © Atlantide Phototravel

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам губернатора, в летний период подмосковные парки и другие места отдыха посещает большое количество жителей.

«Очень важно обеспечивать безопасность (в местах отдыха). <…> Хочу коллег поблагодарить и обратить внимание (на необходимость) и в дальнейшем уделять максимальное внимание безопасности», — сказал Воробьёв.

Ранее в пресс-службе Министерства энергетики России рассказали, что предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) заблаговременно проводят работы по обеспечению безопасности в пожароопасный период.

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