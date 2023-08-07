В Запорожской области возбуждено более 227 уголовных дел за первые полгода

В следственном управлении СК России по Запорожской области подвели итоги работы ведомства за первое полугодие. В Запорожье российские следователи возбудили более 227 уголовных дел с начала года. 50 из них были направлены в суды.

В заседании коллегии под председательством исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления Александра Царакаева также приняли участие представители других структур.

В ходе совещания было отмечено, что управление добилось положительных результатов.

«Было принято к производству более 227 уголовных дел. По результатам расследования в суд направлено 50 уголовных дел. По ходатайству следователей судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 82 лицам», — сообщили в ведомстве.

Приоритетными направлениями работы для сотрудников СК России по-прежнему остаются расследования дел по тяжким и особо тяжким преступлениям против личности, общественной безопасности, интересов государственной и муниципальной службы, а также о противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних и социально уязвимых категорий граждан, в том числе детей-сирот и инвалидов.