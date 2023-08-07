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Заявку на IT-отсрочку можно подать на «Госуслугах» до 8 августа

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До 23:59 по московскому времени 8 августа на «Госуслугах» можно подать заявление для отсрочки от срочной службы в рамках осеннего призыва для сотрудников IT-компаний.
Заявку на IT-отсрочку можно подать на «Госуслугах» до 8 августа
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Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России в Telegram.

«Если сотрудник не подаст заявление сам, то его может внести в списки компания», — уточняется в сообщении. 

Уточняется, что компания должна предоставить всю информацию ведомству не позднее 11 августа.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России направило в правительство письмо, в котором предложило предоставлять отсрочку от военной службы сотрудникам IT-компаний, у которых нет высшего образования, а только среднее профильное.

Также в Минцифры заявляли, что приём заявок на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов стартовал 24 июля.

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