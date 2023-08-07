Невролог Сибагатуллин заявил, что переутомление может стать причиной появления нервного тика

Врач-невролог, директор медицинской службы Здравницы «Лаго-Наки» Руслан Сибагатуллин рассказал о причинах появления нервного тика.

В беседе с РИАМО невролог объяснил, что нервный тик, или доброкачественная лицевая миокимия — это непроизвольные, ритмичные подергивания мышц верхнего или нижнего века.

По словам Сибагатуллина, нервный тик проходит в течение нескольких часов, но иногда может длиться до трёх недель.

Причинами миокимии могут быть психоэмоциональное напряжение, переутомление, чрезмерная работа за компьютером, а также злоупотребление возбуждающими напитками.

«Благоприятным фоном для проявления «нервного тика» являются хронический дефицит сна, недостаток в организме магния, витаминов группы В», — добавил врач.

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