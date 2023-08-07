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Практически треть москвичей не испытывают стресса перед собеседованием

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Опрос сервиса SuperJob показал, что 27% москвичей не испытывают волнения перед собеседованием.
Практически треть москвичей не испытывают стресса перед собеседованием
  • Gettyimages.ru
  • © fizkes

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Результаты опроса также показали, что только 7% жителей столицы очень волнуются перед собеседованием, а 10% — «просто волнуются».

При этом средняя оценка уровня стресса перед собеседованием составляет два с половиной балла из пяти.

Также «Янтарный край» передаёт, что в компании HeadHunter провели опрос среди тех, кто совмещает основную работу и подработку.

Результаты опроса показали, что в Калининградской области 33% респондентов планируют оставить постоянную работу ради самозанятости, если она начнёт приносить больший доход. 

39% респондентов считает, что подработка для них в качестве самозанятого — хорошая возможность зарабатывать больше денег. Каждый пятый признаётся, что в найме работает ради денег, а как самозанятый — для души.

Ранее RT сообщал со ссылкой на результаты совместного опроса АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета», IT-компании Bnovo и платформы инновационных соревнований BRAIM, что в первый год работы обучающиеся в вузах по IT-специальностям рассчитывают получать зарплату от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.

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