Практически треть москвичей не испытывают стресса перед собеседованием

Опрос сервиса SuperJob показал, что 27% москвичей не испытывают волнения перед собеседованием.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Результаты опроса также показали, что только 7% жителей столицы очень волнуются перед собеседованием, а 10% — «просто волнуются».

При этом средняя оценка уровня стресса перед собеседованием составляет два с половиной балла из пяти.

Также «Янтарный край» передаёт, что в компании HeadHunter провели опрос среди тех, кто совмещает основную работу и подработку.

Результаты опроса показали, что в Калининградской области 33% респондентов планируют оставить постоянную работу ради самозанятости, если она начнёт приносить больший доход.

39% респондентов считает, что подработка для них в качестве самозанятого — хорошая возможность зарабатывать больше денег. Каждый пятый признаётся, что в найме работает ради денег, а как самозанятый — для души.

Ранее RT сообщал со ссылкой на результаты совместного опроса АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета», IT-компании Bnovo и платформы инновационных соревнований BRAIM, что в первый год работы обучающиеся в вузах по IT-специальностям рассчитывают получать зарплату от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.