Невролог Шиндряева предупредила, что длительный стресс приводит к истощению

Доктор медицинских наук, врач-невролог Наталья Шиндряева рассказала, как длительный стресс влияет на человека.

В беседе с «Вечерней Москвой» невролог объяснила, что при стрессе вырабатывается адреналин, стимулирующий иммунную систему. Однако длительная выработка адреналина влияет на сердечно-сосудистую систему.

«У людей, имеющих хронические заболевания или предрасположенность к гипертонической болезни, избыточной массе тела, сахарному диабету, выброс адреналина провоцирует осложнения», — добавила невролог.

Также, по её словам, длительный стресс приводит к истощению организма.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.