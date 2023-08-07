В Тюменской области за десять лет 57 семей с тройней получили выплату на улучшение жилья

В Тюменской области за десять лет 57 семей получили социальную выплату на улучшение жилищных условий в связи с рождением тройни.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Такая мера поддержки была введена правительством в 2013 году.

В информационном центре добавили, что размер единовременной выплаты зависит от нескольких факторов. Так, например, влияет количество несовершеннолетних детей, а также средняя стоимость одного квадратного метра жилья в районе. Кроме того, выплата предоставляется семьям, в которых родители являются гражданами России и проживают в Тюменской области пять лет.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года в Московской области более 36 тыс. семей получили выплаты на покупку предметов и средств для ухода за новорождёнными.