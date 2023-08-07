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Жителей посёлка под Хабаровском планируют эвакуировать из-за падения ступеней ракеты

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Жителей посёлка в Верхнебуреинском районе Хабаровского края планируют эвакуировать 11 августа из-за падения ступеней ракеты после запуска станции «Луна-25».

Об этом в своём Telegram-канале написал глава района Алексей Маслов.

«Провели первый штаб по подготовке рабочего плана действий при прохождении ракетоносителя со спутником «Луна-25» над территорией Верхнебуреинского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жителей вывезут 11 августа в 7:30 утра.

Также Маслов подчеркнул, что въезд в зону падения первой ступени ракетоносителя запрещён.

Ранее сообщалось, с какими трудностями столкнулись конструкторы аппарата «Луна-25».

Также RT проведёт специальный прямой эфир, посвящённый запуску межпланетной станции «Луна-25».

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