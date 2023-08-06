Минобрнауки поможет донецкому университету, здание которого сгорело после обстрела ВСУ
- РИА Новости
«Минобрнауки России окажет всю необходимую помощь Донецкому национальному университету экономики и торговли имени Туган-Барановского», — сообщило министерство.
Дипломы выпускников, документы приёмной комиссии, серверы и компьютерные классы корпуса сгорели, однако правоустанавливающие документы и трудовые книжки сотрудников удалось сохранить, пишет РИА Новости.
Накануне вечером в Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелось здание Донецкого национального университета экономики и торговли.
По данным представительства ДНР в СЦКК, в 22:05 украинские войска нанесли удар по нескольким районам Донецка кассетными боеприпасами.
Днём 6 августа пожар был потушен.