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Минобрнауки поможет донецкому университету, здание которого сгорело после обстрела ВСУ

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Минобрнауки России окажет помощь Донецкому национальному университету экономики и торговли, здание которого загорелось после обстрела ВСУ. В частности, в вузе сгорели дипломы выпускников этого года и документы приёмной комиссии.
Минобрнауки поможет донецкому университету, здание которого сгорело после обстрела ВСУ
  • РИА Новости

«Минобрнауки России окажет всю необходимую помощь Донецкому национальному университету экономики и торговли имени Туган-Барановского», — сообщило министерство.

Дипломы выпускников, документы приёмной комиссии, серверы и компьютерные классы корпуса сгорели, однако правоустанавливающие документы и трудовые книжки сотрудников удалось сохранить, пишет РИА Новости.

Накануне вечером в Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелось здание Донецкого национального университета экономики и торговли.

По данным представительства ДНР в СЦКК, в 22:05 украинские войска нанесли удар по нескольким районам Донецка кассетными боеприпасами.

Днём 6 августа пожар был потушен.

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