Минобрнауки поможет донецкому университету, здание которого сгорело после обстрела ВСУ

Минобрнауки России окажет помощь Донецкому национальному университету экономики и торговли, здание которого загорелось после обстрела ВСУ. В частности, в вузе сгорели дипломы выпускников этого года и документы приёмной комиссии.

РИА Новости