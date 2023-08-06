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Ухудшение погоды происходит в месте проведения аварийных работ с танкером «Сиг»

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Ухудшение погодных условий происходит в месте проведения аварийно-спасательных работ танкера «Сиг», сообщил Росморречфлот.
Ухудшение погоды происходит в месте проведения аварийных работ с танкером «Сиг»
  • РИА Новости

«По состоянию на 08:00 6 августа наблюдается ухудшение погодных условий в районе проведения АСР. АС на плаву, стоит на якоре, в кольце боновых ограждений, поступления воды внутрь корпуса нет, машотделение задраено, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ночь на 5 августа танкер «Сиг» получил пробоину с правого борта в районе машинного отделения.

По данным федерального агентства, это произошло, предположительно, в результате атаки морского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.

Танкер остался на плаву.

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