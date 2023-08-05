ТАСС: звуки авиации приняли за работу ПВО в Московской и Тульской областях

Авиация выполняла плановые полёты в Московской и Тульской областях, звуки могли быть ошибочно приняты за работу средств ПВО, сообщили ТАСС в экстренных службах.

РИА Новости