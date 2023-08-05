ТАСС: звуки авиации приняли за работу ПВО в Московской и Тульской областях
- РИА Новости
«В оперативные службы поступали звонки о работе ПВО и взрывах в Тульской и Московской областях. Выполнялись плановые полеты военной авиации», — рассказали агентству.
Также в правительстве Тульской области сообщили РИА Новости, что никаких нештатных ситуаций не происходило.
«Плановый пролёт военной авиации над нашим регионом», — отметили там.
Ранее взрывы произошли в Хмельницкой и Житомирской областях Украины.
По имеющимся данным, ракеты нанесли удар по аэродрому Староконстантинов.