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ТАСС: звуки авиации приняли за работу ПВО в Московской и Тульской областях

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Авиация выполняла плановые полёты в Московской и Тульской областях, звуки могли быть ошибочно приняты за работу средств ПВО, сообщили ТАСС в экстренных службах.
ТАСС: звуки авиации приняли за работу ПВО в Московской и Тульской областях
  • РИА Новости

«В оперативные службы поступали звонки о работе ПВО и взрывах в Тульской и Московской областях. Выполнялись плановые полеты военной авиации», — рассказали агентству.

Также в правительстве Тульской области сообщили РИА Новости, что никаких нештатных ситуаций не происходило.

«Плановый пролёт военной авиации над нашим регионом», — отметили там.

Ранее взрывы произошли в Хмельницкой и Житомирской областях Украины.

По имеющимся данным, ракеты нанесли удар по аэродрому Староконстантинов.

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