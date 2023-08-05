ТАСС: пожарные отправились в ТЦ «Лига» в Химках из-за сообщения о возгорании

Пожарные после сообщения о возгорании отправились в торговый центр «Лига» в подмосковных Химках, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

РИА Новости

«Пожарно-спасательные подразделения направлены в ТЦ «Лига» в Химках после сообщения о возгорании», — подтвердили агентству. Подробности не приводятся. 4 августа пожар на складе с резиной и пластиком в подмосковной Яхроме был полностью потушен.