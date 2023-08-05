Выставка победителей конкурса «Московские мастера» откроется в центре столицы 8 августа

В Москве 8 августа на Гоголевском бульваре откроется выставка «Москва — город мастеров: будущее за профессионалами!», рассказывающая о специальностях городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера».

Посетители выставки увидят стенды с фотографиями победителей конкурса 2023 года и смогут узнать интересные факты о профессиях и достижениях в отрасли.

Также на стендах будут расположены уникальные QR-коды, перейдя по которым, можно выполнить интересные задания от московских мастеров, узнать индивидуальный рецепт от кондитера — победителя конкурса или получить карту авторского маршрута с лучшими местами для фотосъёмки в историческом парке от экскурсовода.

Конкурс для профессионалов своего дела стал визитной карточкой столицы, способствующей популяризации массовых специальностей, профессиональному и карьерному росту молодёжи. В 2023 году «Московские мастера» проходят в 26-й раз.

Посетить выставку можно бесплатно, она будет расположена в районе

дома 29, ближе к станции метро «Арбатская».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Московский урбанистический форум станет площадкой для обсуждения перспектив развития крупных городов России. Запланирована деловая программа, а также культурные и спортивные мероприятия.