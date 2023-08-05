Выставка победителей конкурса «Московские мастера» откроется в центре столицы 8 августа
- РИА Новости
Посетители выставки увидят стенды с фотографиями победителей конкурса 2023 года и смогут узнать интересные факты о профессиях и достижениях в отрасли.
Также на стендах будут расположены уникальные QR-коды, перейдя по которым, можно выполнить интересные задания от московских мастеров, узнать индивидуальный рецепт от кондитера — победителя конкурса или получить карту авторского маршрута с лучшими местами для фотосъёмки в историческом парке от экскурсовода.
Конкурс для профессионалов своего дела стал визитной карточкой столицы, способствующей популяризации массовых специальностей, профессиональному и карьерному росту молодёжи. В 2023 году «Московские мастера» проходят в 26-й раз.
Посетить выставку можно бесплатно, она будет расположена в районе
дома 29, ближе к станции метро «Арбатская».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Московский урбанистический форум станет площадкой для обсуждения перспектив развития крупных городов России. Запланирована деловая программа, а также культурные и спортивные мероприятия.