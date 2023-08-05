В Воронеже пассажир автобуса напал на подростка из-за телефонного разговора
- Gettyimages.ru
«В социальных медиа и СМИ появилась информация о применении насилия мужчиной в отношении подростка в маршрутном такси», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что мужчине не понравился громкий разговор подростка по телефону, он сделал ему замечание и применил насилие.
По факту произошедшего организована процессуальная проверка.
Ранее Следственный комитет Московской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух мужчин в результате массовой драки в Чехове.