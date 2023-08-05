В Воронеже пассажир автобуса напал на подростка из-за телефонного разговора

СУ СК по Воронежской области проверяет информацию о том, что пассажир автобуса применил насилие к подростку, который громко говорил по телефону.

«В социальных медиа и СМИ появилась информация о применении насилия мужчиной в отношении подростка в маршрутном такси», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мужчине не понравился громкий разговор подростка по телефону, он сделал ему замечание и применил насилие.

По факту произошедшего организована процессуальная проверка.

Ранее Следственный комитет Московской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух мужчин в результате массовой драки в Чехове.