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Гладков: за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 70 боеприпасов

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За прошедшие сутки украинская армия выпустила по Белгородской области более 70 боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков: за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 70 боеприпасов
  • AFP

«В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 14 артиллерийских снарядов, по селу Лозовое — четыре миномётных снаряда, по селу Журавлёвка — два артиллерийских снаряда», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Был обстрелян ещё ряд населённых пунктов, сбрасывались боеприпасы с БПЛА.

По его словам, в результате обстрелов никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что добровольцам территориальной обороны Белгородской области вручили оружие.

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