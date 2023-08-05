Гладков: за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 70 боеприпасов
- AFP
«В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 14 артиллерийских снарядов, по селу Лозовое — четыре миномётных снаряда, по селу Журавлёвка — два артиллерийских снаряда», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Был обстрелян ещё ряд населённых пунктов, сбрасывались боеприпасы с БПЛА.
По его словам, в результате обстрелов никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что добровольцам территориальной обороны Белгородской области вручили оружие.