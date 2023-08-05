Гладков: за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 70 боеприпасов

За прошедшие сутки украинская армия выпустила по Белгородской области более 70 боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 14 артиллерийских снарядов, по селу Лозовое — четыре миномётных снаряда, по селу Журавлёвка — два артиллерийских снаряда», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Был обстрелян ещё ряд населённых пунктов, сбрасывались боеприпасы с БПЛА.

По его словам, в результате обстрелов никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что добровольцам территориальной обороны Белгородской области вручили оружие.