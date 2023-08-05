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Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу

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Министр обороны России Сергей Шойгу и глава российского Минпромторга Денис Мантуров провели переговоры по поводу выполнения гособоронзаказа в штабе объединённой группировки российских войск.
Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Об этом сообщает Минобороны России.

«В штабе объединённой группировки российских войск... провели совещание с руководством Минобороны и Минпромторга России, а также с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа», — говорится в заявлении.

Ранее Шойгу проверил передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО. 

24 июля коломенское Конструкторское бюро машиностроения отчиталось о выполнении гособоронзаказ в полном объёме.

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