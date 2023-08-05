Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу
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Об этом сообщает Минобороны России.
«В штабе объединённой группировки российских войск... провели совещание с руководством Минобороны и Минпромторга России, а также с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа», — говорится в заявлении.
Ранее Шойгу проверил передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО.
24 июля коломенское Конструкторское бюро машиностроения отчиталось о выполнении гособоронзаказ в полном объёме.