Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава российского Минпромторга Денис Мантуров провели переговоры по поводу выполнения гособоронзаказа в штабе объединённой группировки российских войск.

Об этом сообщает Минобороны России.

«В штабе объединённой группировки российских войск... провели совещание с руководством Минобороны и Минпромторга России, а также с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа», — говорится в заявлении.

Ранее Шойгу проверил передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО.

24 июля коломенское Конструкторское бюро машиностроения отчиталось о выполнении гособоронзаказ в полном объёме.