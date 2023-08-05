Крючков: фиксируются массовые украинские вбросы в сети по ситуации на Крымскому мосту

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о большом количестве украинских вбросов в сети по ситуации на Крымскому мосту.

Об этом он написал в Telegram-канале.

«Фиксируем массовые украинские вбросы. И не только по Крымскому мосту», — говорится в сообщении.

Ранее Крючков заявил, что атаки Крымского моста и взрывов в его районе не было.