Крючков: фиксируются массовые украинские вбросы в сети по ситуации на Крымскому мосту
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о большом количестве украинских вбросов в сети по ситуации на Крымскому мосту.
Об этом он написал в Telegram-канале.
«Фиксируем массовые украинские вбросы. И не только по Крымскому мосту», — говорится в сообщении.
Ранее Крючков заявил, что атаки Крымского моста и взрывов в его районе не было.
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