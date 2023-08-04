Загрузка отелей в Петербурге превысила 80% в июле

Загрузка отелей и домов отдыха в Санкт-Петербурге превысила 80% в июле 2023 года.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского.

«Всё больше туристов предпочитают гостиницы повышенного класса комфорта: от трёх до пяти звёзд. Кстати, выросла популярность и компактных апартаментов», — заявил Пиотровский.

По его словам, доля иностранных гостей составляет около 4%.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с URA.RU рассказал, что в России есть перспективы для развития игрового туризма.