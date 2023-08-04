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Загрузка отелей в Петербурге превысила 80% в июле

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Загрузка отелей и домов отдыха в Санкт-Петербурге превысила 80% в июле 2023 года.
Загрузка отелей в Петербурге превысила 80% в июле
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Hicks

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского.

«Всё больше туристов предпочитают гостиницы повышенного класса комфорта: от трёх до пяти звёзд. Кстати, выросла популярность и компактных апартаментов», — заявил Пиотровский.

По его словам, доля иностранных гостей составляет около 4%.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с URA.RU рассказал, что в России есть перспективы для развития игрового туризма.

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