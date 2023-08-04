В Удмуртии зарегистрировали более 5 миллионов электронных медкарт в 2023 году
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«На сегодняшний день для наших граждан на Едином портале госуслуг доступно уже 18 сервисов, относящихся к сфере здравоохранения. Самые популярные из них — это запись на приём к врачу и вызов врача на дом», — заявила Анастасия Утева, директор Республиканского медицинского информационно-аналитического центра.
Получить электронные документы можно на портале госуслуг.
Ранее НСН сообщала, что 42 столичные поликлиники участвуют в проекте «Школа здоровья».