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В Удмуртии зарегистрировали более 5 миллионов электронных медкарт в 2023 году

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Более 5 млн электронных медицинских карт зарегистрировали в Удмуртии в 2023 году, заявили в пресс-службе регионального Минздрава.
В Удмуртии зарегистрировали более 5 миллионов электронных медкарт в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Moyo Studio

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«На сегодняшний день для наших граждан на Едином портале госуслуг доступно уже 18 сервисов, относящихся к сфере здравоохранения. Самые популярные из них — это запись на приём к врачу и вызов врача на дом», — заявила Анастасия Утева, директор Республиканского медицинского информационно-аналитического центра.

Получить электронные документы можно на портале госуслуг.

Ранее НСН сообщала, что 42 столичные поликлиники участвуют в проекте «Школа здоровья».

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