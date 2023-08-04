В лагерях Подмосковья отдохнули более 80 тысяч детей
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Об этом сообщает «Радио 1».
«Сейчас на летних сменах находятся ещё 20 тыс. ребят. Для наших юных жителей работают 105 загородных и шесть палаточных лагерей», — сказала Болатаева.
В лагерях организованы творческие кружки, проводятся спортивные мероприятия и состязания, другие мероприятия.
Ранее сообщалось, что в селе Бычиха (Хабаровский край) построят Детский центр отдыха и оздоровления. Подготовительные работы начнутся в IV квартале 2023 года.