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В лагерях Подмосковья отдохнули более 80 тысяч детей

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В оздоровительных лагерях Московской области с начала лета отдохнули более 80 тыс. детей, заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
В лагерях Подмосковья отдохнули более 80 тысяч детей
  • Gettyimages.ru
  • © Ariel Skelley

Об этом сообщает «Радио 1».

«Сейчас на летних сменах находятся ещё 20 тыс. ребят. Для наших юных жителей работают 105 загородных и шесть палаточных лагерей», — сказала Болатаева.

В лагерях организованы творческие кружки, проводятся спортивные мероприятия и состязания, другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что в селе Бычиха (Хабаровский край) построят Детский центр отдыха и оздоровления. Подготовительные работы начнутся в IV квартале 2023 года.

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