В лагерях Подмосковья отдохнули более 80 тысяч детей

В оздоровительных лагерях Московской области с начала лета отдохнули более 80 тыс. детей, заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Сейчас на летних сменах находятся ещё 20 тыс. ребят. Для наших юных жителей работают 105 загородных и шесть палаточных лагерей», — сказала Болатаева.

В лагерях организованы творческие кружки, проводятся спортивные мероприятия и состязания, другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что в селе Бычиха (Хабаровский край) построят Детский центр отдыха и оздоровления. Подготовительные работы начнутся в IV квартале 2023 года.