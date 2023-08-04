На Воткинском заводе в Удмуртии произошёл взрыв с последующим задымлением

Взрыв с задымлением произошёл на Воткинском заводе, который находится в Удмуртии.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале предприятия.

«Сегодня (4 августа 2023 года) на территории производственной площадки АО «Воткинский завод» произошло срабатывание аппаратуры, сопровождающееся хлопком и задымлением», — пишет представитель завода.

По данным предприятия, никто из сотрудников не пострадал, а угроза жизни и здоровью окружающих отсутствует. На текущий момент подразделения завода работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошёл в многоэтажном жилом доме в городе Канске Красноярского края. Число пострадавших в результате инцидента сейчас составляет 13 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.