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Отоларинголог Попова рекомендовала отказаться от сна в наушниках

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Психотерапевт и отоларинголог Светлана Попова рассказала, как сохранить слух. Прежде всего она посоветовала устраивать моменты тишины и отказаться от сна в наушниках.
Отоларинголог Попова рекомендовала отказаться от сна в наушниках
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  • © FreshSplash

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что при работе в местах, где много шума, желательно пользоваться берушами.

«Чем больше раздражитель, тем сильнее человек к нему привыкает. И тем больше ему нужно ещё раздражителей для того, чтобы почувствовать какие-то новые нюансы», — пояснила Попова.

По её словам, могут быть вредны и любые перепады давления, например дайвинг с заложенным носом.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

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