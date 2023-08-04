Отоларинголог Попова рекомендовала отказаться от сна в наушниках
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В беседе с Life.ru эксперт отметила, что при работе в местах, где много шума, желательно пользоваться берушами.
«Чем больше раздражитель, тем сильнее человек к нему привыкает. И тем больше ему нужно ещё раздражителей для того, чтобы почувствовать какие-то новые нюансы», — пояснила Попова.
По её словам, могут быть вредны и любые перепады давления, например дайвинг с заложенным носом.
Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.