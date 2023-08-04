Профессор Гильденскиольд предостерёг от покупки использованной косметики

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования, профессор Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд посоветовал не покупать использованную косметику.

В беседе с Life.ru он пояснил, что у покупателя в таких случаях нет возможности проверить, в каких условиях она хранилась, когда и как была вскрыта упаковка, соблюдались ли при использовании нормы гигиены.

«Думайте сами, стоит ли небольшая финансовая выгода такого риска. И не придётся ли вам потом потратить больше на своё лечение», — сказал Гильденскиольд.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.