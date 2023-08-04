Психолог Хасьминский посоветовал не разговаривать с неизвестными по телефону

Руководитель центра кризисной психологии Михаил Хасьминский рекомендовал воздержаться от разговоров с неизвестными по телефону.

«Люди, которые подвержены психологическим манипуляциям, вообще очень поддаются влиянию мошенников. Они очень уязвимы», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в данном случае важную роль играет профилактическая работа.

«Не надо вообще вести разговор с незнакомыми людьми. Это нормальные меры предосторожности от мошенников. Надо всё перепроверять», — добавил Хасьминский.

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