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Юрист Соловьёв посоветовал в случае жары на рабочем месте обращаться в трудовую инспекцию

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Заслуженный юрист России Иван Соловьёв посоветовал россиянам жаловаться на работодателей, которые не соблюдают нормы СанПиНа, согласно которым температура на рабочем месте не должна превышать +28 °С.
Юрист Соловьёв посоветовал в случае жары на рабочем месте обращаться в трудовую инспекцию
  • Gettyimages.ru
  • © Paul Bradbury

Если работодатель не устанавливает в офисе кондиционер или вентилятор, а температура воздуха в помещении больше +28 °С, работники должны написать коллективное письмо с просьбой сократить рабочий день, сообщил юрист в эфире «Радио 1».

«Если получаете отказ, обращайтесь в трудовую инспекцию. Если и там вам отказали, идите в прокуратуру. Можно ещё пригласить независимую экспертизу, которая посмотрит условия труда. Потом со всеми этими документами нужно обращаться в суд», — сказал Соловьёв.

По его словам, в суде можно потребовать компенсацию морального ущерба, а также получить предписание работодателю об устранении нарушений.

Ранее руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич выразил мнение, что в стране нужно вводить систему трудовых судов.

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