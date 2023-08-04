Юрист Южалин: работодатель может менять режим работы сотрудников в жару

Директор департамента трудового права сервиса по поиску работы SuperJob Александр Южалин рассказал, что работодатель может изменить режим работы сотрудников в случае, если температура воздуха на рабочем месте превышает +28 °С.

При действующих нормах СанПиН, максимально допустимая температуру на рабочих местах составляет не более +28 °С, сообщил он в разговоре с газетой «Известия».

«То есть работодателю либо нужно поддерживать оптимальную температуру на рабочем месте (устанавливать кондиционеры, системы охлаждения и пр.), либо искать иные решения проблемы (например, изменять режим рабочего времени, устанавливать дистанционную работу и т.д.)», — уточнил Южалин.

При этом изменить режим работы работодатель может только с согласия сотрудников, подчеркнул эксперт.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, как сохранить своё здоровье в жару.