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Врач Дегтерёв рассказал о важности профилактики повторного инсульта

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Врач-невролог кандидат медицинских наук Даниил Дегтерёв назвал возможные причины повторного инсульта.
Врач Дегтерёв рассказал о важности профилактики повторного инсульта
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  • © Justin Paget

Инсульт головного мозга, или острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), может происходить неоднократно в течение жизни, сообщил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, человек может перенести не только два или три, но и десять инсультов за жизнь.

По статистике, в течение года ишемический инсульт повторяется в 10—15% случаев, а геморрагический инсульт — в 2—4% случаев.

Повторный инсульт вероятен у тех пациентов, кто не провёл профилактические мероприятия, направленные на снижение риска его развития, отметил Дегтерёв.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

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