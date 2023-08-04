Бочкарёв: площадка МУФ-2023 открылась в «Зарядье»

Площадка Московского урбанистического форума открылась в «Зарядье». Она будет работать с 4 по 10 сентября, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В рамках экспозиции «Город для каждого» в «Зарядье» представят ключевые мегапроекты для развития российской столицы. А концертный зал примет основную деловую программу форума «Москва-2030. Город, устремлённый в будущее» и станет основной дискуссионной площадкой для тех, кто формирует городские пространства», — сказал Бочкарёв.

Он отметил, что ключевой фокус деловой программы — эффекты от мегапроектов столицы, которые закладывают основу для устойчивого развития города.

«Участниками мероприятий станут архитекторы и урбанисты, девелоперы и предприниматели. Они обсудят тренды в развитии городов и обменяются идеями о том, как сделать их ещё более комфортными для жителей», — уточнил Бочкарёв.

Со своей стороны, глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин отметил, что концертный зал «Зарядье» стал единым экспозиционным пространством под названием «Город для каждого».

Также в «Зарядье» подведут итоги премии MUF Community Awards. Кроме того, все дни работы форума гостей ждёт фестивальная программа «Город. Люди. Будущее».