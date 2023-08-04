В Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи
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Об этом сообщает mkset.ru.
Администрациям районов и аграриям рекомендовано представить в Минсельхоз документы с оценкой ущерба от гибели сельхозкультур и затрат на их выращивание.
Отраслевым организациям и представителям крестьянско-фермерских хозяйств поручено предпринять меры по смягчению последствий засухи.
Ход исполнения распоряжения взял на контроль министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.
В Калининградской области в июле отменили режимы чрезвычайной ситуации по засухе и коронавирусу.