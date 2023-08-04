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В Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи

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Глава Башкирии Радий Хабиров ввёл на территории 26 районов республики режим чрезвычайного положения из-за почвенной засухи и суховеев. Положение будет действовать до 28 августа.
В Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи
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Об этом сообщает mkset.ru.

Администрациям районов и аграриям рекомендовано представить в Минсельхоз документы с оценкой ущерба от гибели сельхозкультур и затрат на их выращивание.

Отраслевым организациям и представителям крестьянско-фермерских хозяйств поручено предпринять меры по смягчению последствий засухи.

Ход исполнения распоряжения взял на контроль министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.

В Калининградской области в июле отменили режимы чрезвычайной ситуации по засухе и коронавирусу.

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