В Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи

Глава Башкирии Радий Хабиров ввёл на территории 26 районов республики режим чрезвычайного положения из-за почвенной засухи и суховеев. Положение будет действовать до 28 августа.

Об этом сообщает mkset.ru.

Администрациям районов и аграриям рекомендовано представить в Минсельхоз документы с оценкой ущерба от гибели сельхозкультур и затрат на их выращивание.

Отраслевым организациям и представителям крестьянско-фермерских хозяйств поручено предпринять меры по смягчению последствий засухи.

Ход исполнения распоряжения взял на контроль министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.

В Калининградской области в июле отменили режимы чрезвычайной ситуации по засухе и коронавирусу.