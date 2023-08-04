Путин утвердил закон о блокировке средств попавших под санкции иностранцев
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- © Alexander Kazakov/Kremlin Pool
Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает единый подход к применению мер, которые направлены на запрет или ограничение финансовых операций, блокировку средств или другого имущества и финопераций, которые совершались в интересах подпавших под ограничения лиц.
Ранее Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии российских активов за рубежом.