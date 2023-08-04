Путин утвердил закон о блокировке средств попавших под санкции иностранцев

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который предполагает блокировку средств и имущества иностранных юридических лиц, попавших под санкции России.

Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает единый подход к применению мер, которые направлены на запрет или ограничение финансовых операций, блокировку средств или другого имущества и финопераций, которые совершались в интересах подпавших под ограничения лиц.

Ранее Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии российских активов за рубежом.