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Путин утвердил закон о блокировке средств попавших под санкции иностранцев

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Российский президент Владимир Путин подписал закон, который предполагает блокировку средств и имущества иностранных юридических лиц, попавших под санкции России.
Путин утвердил закон о блокировке средств попавших под санкции иностранцев
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kazakov/Kremlin Pool

Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает единый подход к применению мер, которые направлены на запрет или ограничение финансовых операций, блокировку средств или другого имущества и финопераций, которые совершались в интересах подпавших под ограничения лиц.

Ранее Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии российских активов за рубежом. 

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