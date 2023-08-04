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Врач Продеус высказался о новых правилах выдачи рецептурных лекарств в России

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Председатель Экспертного совета СРО Ассоциация независимых аптек, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус прокомментировал новость о том, что с 1 сентября в России изменятся правила выдачи в аптеках рецептурных препаратов.
Врач Продеус высказался о новых правилах выдачи рецептурных лекарств в России
  • Gettyimages.ru
  • © nortonrsx

В ходе беседы в пресс-центре НСН эксперт отметил, что 70% объёма продаж в аптеках составляют рецептурные препараты.

«Все должны ощущать ответственность: пациент должен знать свои права и обязанности, врач — выполнять свои права и обязанности... И только в этих условиях аптека будет качественно выполнять свою задачу», — резюмировал Продеус.

Минздрав России с 1 сентября ужесточил правила отпуска рецептурных препаратов. Также поменяются правила маркировки и учёта лекарств.

Ранее технолог, руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал, как отличить качественное лекарственное средство от фальсификата.

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