Спасатель Щетинин посоветовал ни в коем случае не нырять в непроверенных водоёмах

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин дал в беседе с RT рекомендации, в каких местах можно купаться и как помочь тонущему человеку.

«Купаться надо в специально подготовленных местах — на пляжах. У них есть сертификат, подготовленное дно. Их водолазы проверяют, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) проверяют, там оборудованы места для спасателей. Спасатели вывешивают специальные флажки. В других местах купаться не рекомендуется, мы не знаем, что там под гладью воды, что на дне, какая глубина, какие течения, какой бактериологический состав этой воды. Но нашего человека не остановишь — купается везде. Ни в коем случае не нырять, очень много проблем у людей, которые получают травмы позвоночника», — рассказал Щетинин.

Он подчеркнул, что запрещено купаться в нетрезвом состоянии.

«Следите за детьми. Есть буйки на оборудованных пляжах — за них не заплывать, не подплывать к плавательным средствам», — пояснил эксперт.

Говоря о спасении утопающих, Щетинин объяснил, что тонущий человек может не кричать, а просто смотреть испуганно, хватать воздух ртом, задирать подбородок над водой.

«Махать руками и кричать — вряд ли это получится. Дети уходят сразу под воду, молча, если нет крепкого дна под ногами — внимание и ещё раз внимание. Как оказывать помощь: если вы мастер спорта по плаванию и вас обучали спасению на воде, тогда на ваше усмотрение — да, конечно. Если вы с плаванием на «Вы» — это ваше решение, но в этой ситуации действия непрофессионала могут повлечь гибель и спасателя в том числе. Сразу звонить 112 или если отдыхаете на оборудованном пляже, должны быть спасательные круги, сразу крикнуть спасателю и использовать спасательный круг», — заключил собеседник RT.

Ранее руководитель ассоциации волонтёрских организаций «Поиск пропавших детей», член Общественного совета при МВД Дмитрий Второв рассказал в беседе с RT, что нужно обязательно взять с собой, если вы собираетесь пойти в лес.