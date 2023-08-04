Госавтоинспекция Татарстана дала водителям рекомендации из-за предстоящей жары
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Об этом сообщает inkazan.ru.
В ведомстве рекомендовали носить свободную одежду, пить больше жидкости, а также оставлять машину в тени. При этом начинать движение лучше после полного проветривания салона.
Ранее сотрудники ГИБДД по Челябинской области дали советы автомобилистам по вождению в жаркую погоду. В ведомстве напомнили, что жара может негативно сказаться на самочувствии водителя.