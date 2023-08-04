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Госавтоинспекция Татарстана дала водителям рекомендации из-за предстоящей жары

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Госавтоинспекция Татарстана дала водителям рекомендации из-за предстоящей жары в регионе. В ведомстве рассказали, что при повышении температуры в салоне автомобиля водитель быстрее утомляется, появляются вялость и сонливость.
Госавтоинспекция Татарстана дала водителям рекомендации из-за предстоящей жары
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Об этом сообщает inkazan.ru.

В ведомстве рекомендовали носить свободную одежду, пить больше жидкости, а также оставлять машину в тени. При этом начинать движение лучше после полного проветривания салона.

Ранее сотрудники ГИБДД по Челябинской области дали советы автомобилистам по вождению в жаркую погоду. В ведомстве напомнили, что жара может негативно сказаться на самочувствии водителя.

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