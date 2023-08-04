Российский президент Владимир Путин обсудил с Совбезом России укрепление внутренней стабильности.

Как сообщает ТАСС, с докладами выступают министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, глава ФСБ России Александр Бортников.

«Мы с вами обсудим сегодня некоторые вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня. У нас три докладчика — Бортников, Нарышкин и Колокольцев», — сказал Путин и предоставил первое слово директору ФСБ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза страны.