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Путин обсудил с Совбезом России укрепление внутренней стабильности

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Российский президент Владимир Путин обсудил с Совбезом России укрепление внутренней стабильности.
Путин обсудил с Совбезом России укрепление внутренней стабильности
  • kremlin.ru

Как сообщает ТАСС, с докладами выступают министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, глава ФСБ России Александр Бортников.

«Мы с вами обсудим сегодня некоторые вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня. У нас три докладчика — Бортников, Нарышкин и Колокольцев», — сказал Путин и предоставил первое слово директору ФСБ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза страны.

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