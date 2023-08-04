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В Петербург поступит около 400 новых троллейбусов и трамваев

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Парк общественного транспорта Санкт-Петербурга пополнят около 400 новых троллейбусов и трамваев в рамках реализации программы городского электротранспорта.
В Петербург поступит около 400 новых троллейбусов и трамваев
  • Gettyimages.ru
  • © Denis Mamin

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В город уже поставили современные модели городского электротранспорта — 286 троллейбусов и 98 трамваев. Среди них — продукция транспортных компаний «Ольгерд», «Премьер» и «Авангард».

Ранее председатель Союза пассажиров Кирилл Янков в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что Минтранс планирует создать единый биометрический цифровой проездной для всех видов транспорта.

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