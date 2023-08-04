Почти половина россиян признали наличие у себя признаков интернет-зависимости

Сервис по поиску работы SuperJob провёл исследование, в ходе которого 45% россиян отметили у себя признаки интернет-зависимости, а 13% признали у себя её наличие.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Симптомы зависимости от интернета чаще отмечают у себя молодые респонденты: 57% — среди людей в возрасте до 34 лет, тогда как среди респондентов старше 45 лет — 37%.

Россияне периодически отказываются от использования гаджетов: 15% — на несколько часов ежедневно, каждый десятый — несколько раз в неделю, 8% — несколько раз в год.

Ранее заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал, что делать в случае кражи мобильного телефона.