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Почти половина россиян признали наличие у себя признаков интернет-зависимости

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Сервис по поиску работы SuperJob провёл исследование, в ходе которого 45% россиян отметили у себя признаки интернет-зависимости, а 13% признали у себя её наличие.
Почти половина россиян признали наличие у себя признаков интернет-зависимости
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Симптомы зависимости от интернета чаще отмечают у себя молодые респонденты: 57% — среди людей в возрасте до 34 лет, тогда как среди респондентов старше 45 лет — 37%.

Россияне периодически отказываются от использования гаджетов: 15% — на несколько часов ежедневно, каждый десятый — несколько раз в неделю, 8% — несколько раз в год.

Ранее заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал, что делать в случае кражи мобильного телефона.

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