Врач Безрукавый рассказал о факторах развития варикозного расширения вен

Врач-хирург Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Алексей Безрукавый перечислил факторы, повышающие вероятность развития варикозного расширения вен.

В ряду главных факторов — наследственность и образ жизни, поделился врач в разговоре с «Газетой.Ru».

«Сидячая работа или, наоборот, длительное стояние на ногах может способствовать развитию варикозных вен. Также недостаточная физическая активность может ослабить мышечный тонус вен и усугубить проблему», — отметил Безрукавый.

По его словам, среди частых проблем, которые способствуют развитию варикоза, — лишний вес и неправильное питание.

Женщины страдают от варикозной болезни вдвое чаще мужчин. Это связано с влиянием гормонов, которые могут ослабить стенки вен. Также женщины испытывают повышенную нагрузку на венозную систему во время беременности, подчеркнул врач.

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