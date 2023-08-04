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Врач Безрукавый рассказал о факторах развития варикозного расширения вен

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Врач-хирург Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Алексей Безрукавый перечислил факторы, повышающие вероятность развития варикозного расширения вен.
Врач Безрукавый рассказал о факторах развития варикозного расширения вен
  • Gettyimages.ru
  • © ER Productions Limited

В ряду главных факторов — наследственность и образ жизни, поделился врач в разговоре с «Газетой.Ru».

«Сидячая работа или, наоборот, длительное стояние на ногах может способствовать развитию варикозных вен. Также недостаточная физическая активность может ослабить мышечный тонус вен и усугубить проблему», — отметил Безрукавый.

По его словам, среди частых проблем, которые способствуют развитию варикоза, — лишний вес и неправильное питание.

Женщины страдают от варикозной болезни вдвое чаще мужчин. Это связано с влиянием гормонов, которые могут ослабить стенки вен. Также женщины испытывают повышенную нагрузку на венозную систему во время беременности, подчеркнул врач.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

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