Врач Бязрова посоветовала людям с гипертонией следить за давлением в жару

Врач-кардиолог, врач-терапевт, функциональный диагност «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Бязрова предупредила, что в жаркую погоду сердечно-сосудистые заболевания, в том числе и гипертония, могут обостряться.

Людям с гипертонической болезнью в жару особенно важно соблюдать меры предосторожности, сообщила она в беседе с газетой «Известия».

Бязрова посоветовала пить как можно больше жидкости (не менее 2 л воды в день), ограничить физические нагрузки, избегать длительного пребывания на прямом солнце, носить лёгкую одежду из натуральных материалов и головной убор, регулярно контролировать артериальное давление.

Она также порекомендовала людям с болезнями сердца по возможности исключить из рациона солёную, жирную и острую пищу.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.