В России намерены увеличить финансирование инфраструктуры детского отдыха

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до октября подготовить предложения об увеличении объёма финансирования на развитие инфраструктуры для отдыха детей.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«При подготовке проекта федерального бюджета... дополнительно проработать предложения Совета Федерации об увеличении объёма финансирования на развитие инфраструктуры для отдыха детей», — говорится в заявлении.

Уточняется, что проработать предложения поручено Минпросвещения, Минфину и Минстрою до 2 октября.

В марте сообщалось, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.