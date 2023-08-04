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В России намерены увеличить финансирование инфраструктуры детского отдыха

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до октября подготовить предложения об увеличении объёма финансирования на развитие инфраструктуры для отдыха детей.
В России намерены увеличить финансирование инфраструктуры детского отдыха
  • Gettyimages.ru
  • © Sladic

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«При подготовке проекта федерального бюджета... дополнительно проработать предложения Совета Федерации об увеличении объёма финансирования на развитие инфраструктуры для отдыха детей», — говорится в заявлении.

Уточняется, что проработать предложения поручено Минпросвещения, Минфину и Минстрою до 2 октября.

В марте сообщалось, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

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