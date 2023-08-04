В Ростовской области в школу пойдут более 462 тысяч детей

В Ростовской области в школу пойдут более 462 тыс. детей. Это на 10 тыс. больше показателей прошлого года.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В 2023 году в эксплуатацию ввели две школы в Батайске и Волгодонске, а также закончили строительство школы на 1,65 тыс. человек и модуля для обучения в Ростове.

Продолжается капремонт более десятка образовательных организаций.

Замгубернатора региона Игорь Гуськов поручил местным властям обеспечить исполнение графиков работы по приёмке учреждений до 10 августа.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на севере Москвы. По его словам, в районах Западное Дегунино и Ховрино возведут два детских сада, в Молжаниновском — школу на 1100 учеников, в районе Аэропорт — детский сад.