Диетолог Бережная: употребление холодного в жару может привести к сосудистому спазму
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Некоторые люди с наступлением жары не разогревают пищу из холодильника, а также добавляют лёд в напитки, сообщила она в интервью Радио Sputnik.
Врач объяснила, что холодная еда, попадая в организм, может вызвать спазм сосудов, в том числе рефлекторный спазм сосудов сердца.
По словам Бережной, постоянное употребление холодных продуктов может привести к нарушению процесса пищеварения и хроническому воспалению.
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