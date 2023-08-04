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Диетолог Бережная: употребление холодного в жару может привести к сосудистому спазму

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Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала о летних привычках, которые могут навредить здоровью.
Диетолог Бережная: употребление холодного в жару может привести к сосудистому спазму
  • Gettyimages.ru

Некоторые люди с наступлением жары не разогревают пищу из холодильника, а также добавляют лёд в напитки, сообщила она в интервью Радио Sputnik.

Врач объяснила, что холодная еда, попадая в организм, может вызвать спазм сосудов, в том числе рефлекторный спазм сосудов сердца.

По словам Бережной, постоянное употребление холодных продуктов может привести к нарушению процесса пищеварения и хроническому воспалению.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при Правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

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